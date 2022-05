Raliul Bucovinei se va desfasura la mijlocul lunii iunie

> Competitia va avea loc la Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, dar si pe raza localitatilor Sucevita, Ciumarna, Vatra Moldovitei, Paltinu, Sadova si PojorataConsiliul Judetean Suceava urmeaza sa decida in sedinta din 30 mai asocierea cu Asociatia "XS Motor Sport" din Iasi in vederea realizarii "Raliului Bucovinei 2022", care este etapa a IV-a a campionatului national, in perioada 16 - 18 iunie 2022.Potrivit presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, necesitatea realizarii acestui proiect ... citeste toata stirea