Rata de infectare continua sa scada usor in judet

> In municipiul Suceava, ieri erau 682 de cazuri activeRata de infectare continua sa scada usor in judetul Suceava, miercuri inregistrandu-se 2.483 cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 in evolutie.In anterioarele 24 de ore, in judet au fost declarate vindecate de COVID 357 de persoane, ridicand la 48.830 numarul sucevenilor declarati vindecati de la inceputul pandemiei.Tendinta de scadere a incidentei COVID se observa si in marile orase. Astfel, in municipiul Suceava erau 682 de cazuri active, ... citeste toata stirea