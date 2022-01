Rata de infectare in Suceava a ajuns la 17,54, iar in Falticeni, la 14,35

> In Radauti, rata de infectare continua sa scadaRata de infectare in judetul Suceava era, duminica, 9,73 cazuri la mia de locuitori, cu 5.034 de cazuri active de COVID-19.In anterioarele 24 de ore au fost declarate vindecate 585 de persoane, ridicand la 43.291 numarul sucevenilor declarati vindecati de COVID de la inceputul pandemiei.Cele mai multe cazuri active de COVID erau in municipiul Suceava, 1.570, unde rata de infectare era 17,54 la mie. In municipiul Falticeni erau 298 de cazuri ... citeste toata stirea