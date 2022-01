Rata de infectare record la Brodina: 21,66 la mie

> In Radauti, rata era ieri de peste 15 la mie, iar in Suceava se apropia de 15In judetul Suceava erau, marti, 4.978 cazuri de infectie cu Covid-19 in evolutie. Pe de alta parte, in anterioarele 24 de ore au fost declarate vindecate 488 de persoane, ridicand la 40.830 numarul de suceveni vindecati de la inceputul pandemiei.Rata de infectare in Radauti a depasit 15 la mia de locuitori, iar in municipiul Suceava se apropia de 15 la mie, in timp ce in Falticeni si Vatra Dornei era aproape 12 ... citeste toata stirea