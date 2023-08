In judetul Suceava, dupa solutionarea contestatiilor, rata finala de promovare inregistrata in sesiunea august a Examenului National de Bacalaureat 2023 este 34,44%, in crestere cu 1,94% fata de rezultatele initiale (32,5%) si cu 0,1%, comparativ cu sesiunea de toamna a anului trecut (34,34%), a transmis ieri ISJ Suceava.Potrivit sursei citate, 300 de candidati (cu 17 mai multi, fata de prima afisare a rezultatelor) au promovat examenul in aceasta sesiune.Au fost depuse 336 contestatii, ... citeste toata stirea