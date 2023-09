In primele 7 luni ale lui 2023, evolutia ratei somajului din judetul Suceava se caracterizeaza prin "tendinta de stagnare si regres fata de valorile inregistrate la inceputul anului". Aceasta "pe fondul mentinerii deficitului de forta de munca si al calificarilor necesare" releva Anca Doina Capverde, purtatorul de cuvant al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), aratand ca de la 5,79% in ianuarie si dupa un varf de 5,9% in februarie, rata somajului a coborat la 5,18% in ... citeste toata stirea