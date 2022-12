Razie a politistilor la Vicovu de Sus

Politistii din Vicovu de Sus au organizat miercuri o actiune de amploare, avand in vedere evolutia situatiei operative din oras si in comunele arondate, pentru prevenirea si descurajarea faptelor de natura penala si contraventionala, pentru mentinerea ordinii si linistii publice in segmentul stradal, in incinta salilor de jocuri de noroc si puburi si pentru prevenirea si combaterea nerespectarii regimului legal de viteza si a depasirilor neregulamentare de catre participantii la traficul rutier, ... citeste toata stirea