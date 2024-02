Razie in apropierea cluburilor, barurilor si discotecilor din Suceava

In noaptea de sambata spre duminica 10 - 11 februarie 2024, intre orele 19:00 - 1:00, Serviciul de Ordine Publica al Inspectoratului de Politie Judetean Suceava a desfasurat o ampla actiune in municipiul Suceava, conform Planului de actiune aprobat de comanda IPJ, cu scopul de a preveni infractiunile stradale si faptele antisociale ce au loc in apropierea cluburilor, barurilor si discotecilor. La aceasta actiune au participat 13 politisti si 5 jandarmi.Pe parcursul controalelor efectuate in ... citește toată știrea