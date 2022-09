Razie in Falticeni

> Trei soferi au ajuns in arest > Politistii au aplicat peste 100 de amenziPeste 100 de sanctiuni contraventionale aplicate si 3 soferi retinuti de politisti in urma unei razii organizate luni, in Falticeni, intre orele 8:00 - 12.00 si 17:00 - 21:00.Potrivit Politiei Judetene Suceava, scopul raziei a fost cresterea gradului de siguranta publica, mentinerea climatului de ordine si liniste publica, cresterea gradului de siguranta rutiera, combaterea contrabandei cu produse accizabile si ... citeste toata stirea