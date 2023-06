> Peste 100 de amenzi au fost aplicate, zeci de permise suspendate si certificate de inmatriculare au fost retinutePolitistii suceveni dau de stire ca actioneaza cu efective sporite pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, precum si pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale, avand in vedere evenimentele sociale, culturale si artistice desfasurate in aceasta perioada, inclusiv in contextul marcarii Zilelor Sucevei 2023, precum si fluxul sporit de persoane ce se ... citeste toata stirea