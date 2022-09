Razie in randul adolescentilor din Falticeni dupa altercatia din centrul orasului. Aproape 200 de adolescenti au fost legitimati de politisti in cadrul unei ample actiuni de prevenire a delincventei juvenile si absenteismului scolar

In cursul zilei de vineri, trei tineri au ajuns in arestul IPJ Suceava in urma unei altercatii in mediul stradal din ziua precedenta, iar in aceeasi zi, intre orele 11:00 - 15:00, in paralel cu activitatile de cercetare penala, 15 politisti din cadrul Politiei Municipiului Falticeni si Biroului Siguranta Scolara - IPJ Suceava impreuna cu cinci lucratori de jandarmi au desfasurat o ampla actiune in vederea responsabilizarii tinerilor cu privire la consecintele in plan juridic si personal ... citeste toata stirea