Reactia unui primar prins beat la volan, chiar in fata primariei. "S-a facut o sesizare la 112"

Primarul comunei Sucevita, din judetul Suceava, s-a urcat la volan desi era sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii l-au prins in urma unui apel la 112. Primarul comunei Sucevita, Ioan Dorin Pinzar, s-a ales cu un dosar penal dupa ce un echipaj de politie din localitatea invecinata Marginea l-a depistat la volan sub influenta bauturilor alcoolice.Oameni legii n-au actionat intamplator, dupa spusele alesului local. O persoana necunoscuta ar fi sunat la 112 si ar fi alertat Politia. ... citeste toata stirea