Rebransarea sucevenilor la sistemul centralizat de termoficare este gratuita

> Aceasta in conditiile in care "acum nu se pune doar problema pretului, ci si cea de fi sau a nu mai fi gaz metan" > "Cei de la Thermonet s-au angajat sa faca gratuit lucrarile in cauza" a declarat primarul Ion LunguSucevenii vor avea apa calda pe toata durata verii. Ion Lungu, primarul resedintei de judet, anunta ca reviziile, respectiv pregatirea sistemului centralizat pentru sezonul rece se vor face doar prin sistarea punctuala a livrarii energiei termice, adica doar in zonele cu probleme. ... citeste toata stirea