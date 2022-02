> In judet s-au inregistrat 13.366 de cazuri, cat numarul total de cazuri din valul 4 al pandemieiDSP Suceava a anuntat, miercuri, ca, in luna ianuarie a.c. pe raza judetului s-au inregistrat 13.366 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, "o cifra record de imbolnaviri", egala cu numarul total de imbolnaviri pe judet in intreg valul 4, respectiv din ... citeste toata stirea