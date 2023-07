Congresul Mondial al Aliantelor Franceze, care a marcat implinirea a 140 de ani de la fondarea primei Aliante Franceze, a avut loc la Paris in perioada 17-22 iulie. Peste 500 de reprezentanti din toate colturile lumii, inclusiv presedinti, directori si membri ai Consiliului de Administratie, s-au adunat in capitala franceza pentru acest important eveniment al miscarii francofone.Ceremonia de deschidere a avut loc in data de 20 iulie, in sala UNESCO din Paris, iar in zilele de 21 si 22 iulie ... citeste toata stirea