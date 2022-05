Recul al numarului firmelor nou-infiintate in judetul Suceava

> Diminuarea fata de primul trimestru al anului trecut este aproape 9%, dar, in acelasi timp, au scazut cu 12,75% incetarile temporare a activitatii agentilor economiciIn perioada 1 ianuarie - 31 martie 2022, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava au fost inmatriculati 859 de agenti economici, diminuarea fata de intervalul omolog al anului 2021 fiind de 8,71%. Conform sursei citate, in primul trimestrulal acestui an au fost inmatriculate 621 de societati cu ... citeste toata stirea