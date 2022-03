Regia Nationala a Padurilor - Romsilva marcheaza debutul Lunii Plantarii Arborilor prin actiuni de impadurire in toate directiile silvice

In cadrul Lunii Plantarii Arborilor, ce are loc anual intre 15 martie si 15 aprilie, sunt organizate lucrari de impadurire, actiuni de popularizare si educare in domeniul silvic, iar Regia Nationala a Padurilor - Romsilva pune la dispozitia celor interesati puietii forestieri necesari actiunilor de impadurire sau asigura sprijinul logistic pentru actiunile voluntarilor implicati in astfel de lucrari./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }. ... citeste toata stirea