Reparatii capitale la bazinul de inot al Scolii Gimnaziale nr. 3

> Din bugetul local s-a alocat peste un milion de lei, cele mai recente interventii de acest fel efectuandu-se in urma cu 15 aniBazinul de inot al Scolii Gimnaziale nr. 3 din municipiul Suceava a intrat, din nou, in reparatii capitale, a anuntat primarul Ion Lungu.Potrivit edilului-sef din resedinta de judet, pentru efectuarea lucrarilor este alocata suma de 1,06 milioane de lei."Decizia am luat-o in primavara, cu conducerea scolii, dupa ce am vizitat bazinul de inot" a precizat seful ... citeste toata stirea