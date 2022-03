Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene a multumit presedintelui CJ Suceava Gheorghe Flutur

Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene a transmis presedintelui Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, multumiri pentru modul in care oficialitatile au colaborat incepand, cu 28 februarie 2022, in contextul vizitelor comisarilor europeni in Suceava."Doresc sa imi exprim multumirile pentru modul in care s-a desfasurat colaborarea noastra, pentru pregatirea vizitelor in Romania a Comisarilor Europeni, doamna Ylva Johansson, domnul Janez Lenarcic, in perioada 28 februarie - 10 ... citeste toata stirea