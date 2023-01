Restaurantul McDonald's din centrul Sucevei isi propune sa reduca timpii de asteptare

Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu a anuntat, in urma unei intalniri cu reprezentantii restaurantului McDonald's din zona centrala a Sucevei, ca una din masurile pentru reducerea cozii de autoturisme care asteapta la drive-thru este modernizarea bucatariei, in vederea cresterii capacitatii de preparare a produselor, cu efect in reducerea timpilor de livrare.Viceprimarul a explicat ca a solicitat aceasta intalnire din cauza ambuteiajelor create pe strada Ana Ipatescu, fiind zile cand randul ... citeste toata stirea