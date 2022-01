Restrictii in alte 12 localitati din judet

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) al judetului Suceava, intrunit miercuri, in sedinta extraordinara, a luat Hotararea nr. 2 din 12.01.2022, prin care s-au dispus, incepand cu data de 14 ianuarie, ora 0, pentru unitati administrativ-teritoriale in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 locuitori si mai mica de 3/1000 locuitori, masuri restrictive specifice. De asemenea, s-au dispus, incepand cu data de 14 ianuarie, ora 0, masuri ... citeste toata stirea