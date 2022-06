Reticenta la Cernauti ca denumirile unor strazi sa poarte numele unor personalitati romane: Se va acorda prioritate bucovinenilor care au luptat si au contribuit la formarea statului ucrainean independent

Procesul de schimbare a denumirii a numeroase strazi din Cernauti ca parte a procesului de derusificare este in prezent in derulare, iar propunerile facute de reprezentanti ai minoritatii romane ca numele unor strazi sa fie ale unor personalitati romane au au fost ascultate, dar se pare ca nu vor fi luate in calcul, apreciaza publicista Maria Toaca dupa ce a participat la sedinta Comisiei pentru toponimie, arata Agentia de presa Bucpress din Cernauti./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ ... citeste toata stirea