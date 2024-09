Retineri si plasare sub control judiciar

Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti au fost alertati in data de 2 septembrie, in jurul orei 22:00, prin 112, de un barbat de 37 de ani, din satul Patrauti, care a reclamat ca a fost agresat fizic de doua persoane cunoscute din aceeasi localitate. Incidentul s-a petrecut in apropierea unui magazin din zona, in urma unui conflict anterior dintre parti.Din cercetarile efectuate la fata locului, s-a stabilit ca, in jurul orei 22:00, victima se deplasa pe jos impreuna cu cumnatul sau, ... citește toată știrea