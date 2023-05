Pe Esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor din Suceava se va desfasura duminica, 14 mai, Retro Parada Primaverii, un eveniment devenit deja traditional in municipiul resedinta de judet.Intalnirea iubitorilor si colectionarilor de vehicule de epoca se desfasoara sub egida Retromobil Club Romania si este organizata pe plan local de Retromobil Club Suceava in parteneriat cu Primaria Municipiului Suceava.Retro Parada Primaverii 2023 este un eveniment care se organizeaza in mai multe orase din ... citeste toata stirea