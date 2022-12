Revelion in aer liber la Suceava!

> "Avem muzica pentru toate gusturile si pentru toate varstele" anunta primarul Ion LunguDupa o pauza cauzata de pandemia de COVID-19, Primaria Municipiului Suceava organizeaza, in acest an, Revelionul in aer liber."Se intampla dupa 2 ani de zile in care nu am putut organiza acest revelion, anul trecut fiind doar focul de artificii. "Avem muzica pentru toate gusturile si pentru toate varstele" informeaza primarul Ion Lungu.Pe scena vor urca, incepand, cu ora 18:00, interpretii de muzica ... citeste toata stirea