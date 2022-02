Revenirea la o forma de reglementare a pietei, asa cum a propus PSD, se dovedeste a fi o solutie eficienta pentru oprirea cresterii facturilor

Presedintele Organizatiei Judetene PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis, joi, ca revenirea la reglementare pietei energiei, asa cum a propus PSD, pare sa fie solutia pentru cresterea facturilor."Dupa cum am mai spus, PSD a intrat la guvernare pentru a oferi solutii romanilor, nu pentru a se implica in dispute politice fara rost. Drept urmare, venim cu vesti bune pentru cetateni, deoarece propunerile partidului nostru cu privire la preturile la energie vor fi implementate in beneficiul ... citeste toata stirea