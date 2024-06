Rezultate alegeri locale 2024. Suceava: Tanarul care l-a invins pe Gheorghe Flutur. S-a inscris in PSD din liceu

Un tanar in varsta de 33 ani este candidatul care, cu un avans de peste 9.000 voturi, l-a invins in alegerile locale 2024 pe unul dintre cei mai vechi baroni locali, liberalul Gheorghe Flutur, instaurand suprematia PSD in Suceava.Tanarul care va implini peste o saptamana 33 ani este Gheorghe Soldan, "cel mai tanar parlamentar din istoria judetului Suceava", dupa cum se descrie pe pagina personala de Internet. El a reusit sa obtina mandatul de presedinte al Consiliului Judetean Suceava, ... citește toată știrea