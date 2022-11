Ridicarea MCV da sanse mari de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen

Prim-vicepresedintele PNL Gheorghe Flutur, presedinte al Consiliului Judetean Suceava, a declarat, marti, ca decizia Comisiei Europene de incheiere a MCV pentru Romania inseamna sanse mari pentru o decizie pozitiva in ceea ce priveste intrarea in Spatiul Schengen."Suntem in zodia vestilor bune pentru Romania, vreau sa salut si eu incheierea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). De cand am intrat in Uniunea Europeana, am fost monitorizati in domeniul statului de drept si al justitiei. ... citeste toata stirea