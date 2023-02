Risc de exploatare si inselatorii financiare pentru sucevenii care muncesc in Norvegia

> Firmele angajatoare fura cartile de identitate bancara ale muncitorilor, iau credite foarte mari in numele acestora, pe care, evident, lucratorii imigranti nu le pot returnaIn scopul evitarii unor situatii neplacute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Suceava ii atentioneaza pe sucevenii care doresc sa munceasca in Norvegia asupra riscului de a cadea victime ale inselatoriilor si exploatarii prin munca.In vederea constientizarii celor in cauza, ITM Suceava transmite avertizarile ... citeste toata stirea