In sedinta ordinara a Consiliului Local din luna aceasta, primarul Ion Lungu va propune un amendament la hotararea legislativului municipal de pe 6 iunie, prin care a fost aprobata introducerea de noi parcometre in 18 parcari de resedinta."In acest fel, suma care trebuie platita pentru aceste parcari va fi de 100 de lei pe an, atat pentru persoanele riverane, cat si pentru pensionari. Am luat aceasta decizie, deoarece o parte din aceste parcari se afla in cartierele Obcini, George Enescu si