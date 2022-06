Ro-Alert in Suceava. Doi lei au scapat de la Zoo

Este alerta in Suceava. Doi lei au scapat de la Zoo.Este alerta maxima in Suceava, unde doi lei au scapat de la Gradina Zoologica din Radauti. Autoritatile au emis joi dimineata un mesaj Ro-Alert si ii indeamna pe cetateni sa evite zona, transmite Mediafax.Mesajul Ro-Alert indica o alerta extrema."A fost semnalata prezenta necontrolata a doi lei in municipiul Radauti, in proximitatea Zoo. Evitati zona si fiti prudenti. Pastratti distanta fata de animale si nu incercati sa va fotografiati ... citeste toata stirea