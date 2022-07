Romanca ucisa de un rechin in Egip era din Suceava

Romanca ucisa de rechin intr-o statiune din Egipt era suceveanca. Este vorba despre Roxana Donisan, in varsta de 40 de ani, functionara la Directia de Finante. Conform surselor noastre, femeia isi cumparase doua sejururi in Egipt, pentru o vacanta mai lunga.Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, Ambasada Romaniei la Cairo a fost notificata telefonic, la data de 3 iulie a.c., de catre agentul unei companii de turism cu privire la decesul unei romance aflate in vacanta in statiunea ... citeste toata stirea