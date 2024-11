Romania are nevoie de crestere economica, are nevoie de liberali ca de aer

Daca in camara nu-i nimic de impartit, restul sunt simpozioanePresedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a sustinut sambata, la Iasi, la intalnirea regionala a PNL, o declaratie in care si-a exprimat sprijinul ferm pentru candidatura lui Nicolae Ciuca la functia de presedinte al Romaniei, subliniind importanta alegerii unui lider de dreapta in contextul actual.In cadrul unui discurs sustinut in fata sustinatorilor liberali Gheorghe Flutur, a facut un apel la unitate si mobilizare in ... citește toată știrea