Romania are nevoie de stabilitate politica..., cred ca am adus o coerenta in actul de guvernare

Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Suceava, ca Romania are nevoie de o stabilitate politica si a aratat ca PSD si-am asumat aceasta stabilitate politica."Va reamintesc cand eu impreuna cu colegii mei cu domnul Stan - apropo, sa stiti ca noi in PSD ii spunem Mourinho -, am hotarart sa intram la guvernare. Aduceti-va aminte complexitatea problemelor din acel moment. Acum trei ani, cand am hotarat sa intram la guvernare... si cred ca am adus o coerenta in actul de ... citește toată știrea