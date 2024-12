Romania de maine depinde de deciziile pe care le luam astazi

De Ziua Nationala a Romaniei, Gheorghe Soldan, presedintele Consiliului Judetean Suceava, a transmis, in cadrul ceremonialului militar-religios organizat in centrul municipiului Suceava, un mesaj emotionant si plin de speranta catre suceveni si catre toti romanii. In discursul sau, presedintele Soldan a amintit de momentul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un simbol al curajului si solidaritatii nationale."In urma cu 106 ani, 1.228 de delegati au fost mandatati sa voteze la Alba ... citește toată știrea