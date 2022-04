Romania e in top in ceea ce priveste industria tehnologiei informatiei

...dar, in tara IT-istilor, "digitalizarea se face lent, partial si nefunctional"Prim-vicepresedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a apreciat, marti, intr-o declaratie politica in plenul Camerei Deputatilor, ca are sperante ca Romania digitala va deveni realitate in scurt timp, pentru ca exista tineri foarte bine pregatiti in domeniu si care o pot face si ca, totodata, exista si fonduri puse la dispozitie de Uniunea Europeana."Faptul ca avem o generatie de tineri extrem de iscusiti ... citeste toata stirea