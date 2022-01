Romania trebuie sa prezinte o oferta turistica durabila si de calitate

...Iar Bucovina poate deveni prima optiune ca destinatie turistica in 2022Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Soldan a declarat, vineri, ca 8.294 de agenti economici din industria hoteliera vor primi in cursul acestei saptamani cea de-a doua transa din ajutorul de stat, fiind vorba despre fonduri in valoare de 1.133.477.030 lei, care vin in sprijinul turismului local."Se intampla acest lucru dupa ce in luna decembrie a anului trecut au mai fost virate fonduri in valoare de 999.926.000 lei sub ... citeste toata stirea