El conduce Divizia europeana a PepsiCO * anul trecut, el a incasat9,4 milioane de dolari, cu aproape un milion de dolari mai mult decat in 2021Una dintre cele mai mari companii din lume este condusa de un roman. Este vorba despre Silviu Popovici, care este seful Diviziei Europa a PepsiCo, o companie cu o cifra de afaceri de 13 miliade de dolari in 2022. Suceveanul este in pozitia de CEO din 2019, insa cunoaste compania din 2011, cand PepsiCo a preluatWimm-BillDann Foods,unde lucra si el. ... citeste toata stirea