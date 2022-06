ROMSILVA a montat in judet camere video de monitorizare pe drumurile forestiere

> In tara, necesarul de sisteme de monitorizare este de peste 1.600Pentru a preveni taierile ilegale in fondul forestier de stat si transporturile ilegale de masa lemnoasa, directiile silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA au instalat, pana in prezent, 177 de camere video de monitorizare, pe drumurile forestiere administrate.O parte din aceste camere video este de tipul Licence Plate Recognition (LPR), ce identifica si verifica automat numerele de inmatriculare ale ... citeste toata stirea