Romsilva dezminte informatiile false despre padurile de brazi "atacate chimic" din zona Vatra Dornei

Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva demonteaza afirmatiile dintr-un videoclip viral, "in care o persoana fara pregatire in domeniul silviculturii" sustine ca o padure administrata de Ocolul Silvic Vatra Dornei ar fi fost "atacata chimic" si distrusa "de maini criminale".Potrivit ing. silvic Ionut Abutnaritei, seful Ocolului Silvic Vatra Dornei, informatiile sunt complet eronate.Potrivit acestuia, in realitate, arborii uscati prezentati in materialul video nu sunt brazi, ci molizi ... citește toată știrea