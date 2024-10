Romsilva va pune la dispozitia populatiei circa doua milioane mc de lemn pentru foc

Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva va pune, in total, la dispozitia populatiei, pana la finalul acestui an, un volum de circa doua milioane de metri cubi de lemn pentru foc.In primele 9 luni ale anului, unitatile din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva au vandut populatiei 1.312.661 mc lemn pentru foc, la un pret mediu de vanzare de 282 lei/mc, fara TVA, apropiat de pretul inregistrat in perioada similara a anului trecut.Aflam ca la nivelul Regiei Nationale a Padurilor ... citește toată știrea