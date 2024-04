Rupturi de vant pe 67.592 de hectare din padurile sucevene

> O cincime din volumul masei lemnoase doborate a fost infestata cu gandaci de scoarta, daunatorii afectand 85.560 de hectare de padureO suprafata impadurita de 85.560 de hectare din judetul Suceava a fost "semnalata cu daunatori", aceasta fiind in crestere cu 9.617 de hectare fata de anul 2022.Asa se arata intr-o informare a Directiei Silvice Suceava, prezentata in sedinta Colegiul prefectural de pe langa Institutia Prefectului Judetului Suceava, in care se subliniaza ca "daunatorii ... citește toată știrea