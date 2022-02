S-a actionat rapid, astfel incat sa nu existe victime

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii dr. Tiberius Bradatan a declarat joi, intr-o conferinta de presa convocata in cazul incendiului care a afectat Spitalul Judetean Suceava, ca interventia a fost rapida si ca nu s-au inregistrat victime.El a aratat ca incendiul nu s-a propagat la celelalte etaje ale spitalului, dar a generat un disconfort prin generarea unei cantitati mari de fum. "Cel mai important lucru este ca nu am avut niciun pacient ars, niciun pacient intoxicat cu fum. Este un ... citeste toata stirea