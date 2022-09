S-a semnat protocolul in vederea infiintarii Spitalului Clinic de Urgenta Judetean Suceava

> Gheorghe Flutur: Mi-am vazut visul implinit. Acum 12 ani am avut prima initiativa de transformare a acestui spital in spital clinicConducerea Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV) si cea a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Ioan cel Nou" Suceava au semnat, miercuri, in prezenta presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, protocolul de colaborare dintre SJU Suceava si USV in vederea infiintarii Spitalului Clinic de Urgenta Judetean Suceava.Presedintele CJ Suceava, Gheorghe ... citeste toata stirea