S-au finalizat forajele pe tronsonul Pascani - Suceava de pe A 7

> Gheorghe Flutur spera ca documentatia sa fie finalizata in acest an, pentru a scoate la licitatie executiaPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, Targul de Toamna "Produs in Bucovina", ca s-au finalizat forajele pe tronsonul Pascani - Suceava pentru realizarea documentatiei tehnice pentru autostrada A 7.El a fost intrebat cum s-a avansat in realizarea proiectului autostrazii A 7."Autostrada A 7 vine spre noi. E un produs ... citeste toata stirea