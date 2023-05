> Anul trecut, numarul acestora a fost cu 50 mai mare, din total 251 fiind comise pe timp de noapte > Cele mai multe infractiuni au fost cele de furt din autoturisme, societati comerciale si locuinteIn 2022, in comparatie cu anul anterior, in municipiul Suceava s-a inregistrat o crestere a infractiunilor stradale sesizate, de la 430 la 480.Datele sunt prezentate in Planul de ordine si siguranta publica in municipiul Suceava care urmeaza a fi aprobat in sedinta de maine a Consiliului Local si ... citeste toata stirea