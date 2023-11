Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, ca vremea buna din aceasta toamna a ajutat sa se recupereze o parte din lucrarile de pe axa rutiera Suceava - Dolhasca si Suceava - Zaharesti - Todiresti."Pe primul lot s-a lucrat mult intre Liteni si Dolhasca. Constructorul ne-a asigurat ca primul strat de asfalt va fi turnat aproape in intregime pe aceasta ruta pana la sarbatori, daca vremea va permite. Se lucreaza si in zona Stirbat spre Udesti, Luncusoara, in ... citeste toata stirea