"Sa ne asiguram ca fiecare sucevean, indiferent unde locuieste, are medicul de familie aproape, o farmacie in zona si un centru medical"

Deputata PSD de Suceava Larisa Blanari, care este candidat pentru un nou mandat de parlamentar la alegerile din 1 decembrie, a salutat implicarea ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, in ceea ce priveste actul medical din regiunea Moldovei.Prezenta la Palatul Culturii din Iasi la conferinta "Moldova - Regiune Prioritara pentru Investitii in Sanatate", Larisa Blanari apreciaza faptul ca in Programul de guvernare al PSD 2025-2028 sunt prevazute investitii majore in infrastructura medicala ... citește toată știrea