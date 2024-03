Sa nu ne judecam singuri constiinta noastra, cand lucrurile se vor fi intamplat deja, iar noi nu vom fi facut nimic...

Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a dezvaluit, intr-un discurs sustinut la Chisinau in fata membrilor PNL, ca o maicuta de la Voronet i-a transmis un mesaj de care tine mereu cont in ceea ce intreprinde.In discurs, liderul liberal a vorbit despre pericolul populismului si extremismului si a explicat de ce a fost nevoie ca PNL sa se alieze cu PSD pentru a face fata situatiei actuale.El aratat ca ceea ce s-a intamplat in istorie, cand au fost partide populiste sau extremiste la putere, trebuie ... citește toată știrea