Sala polivalenta a Sucevei capata contur

"Sala polivalenta de la Suceava, de 5.000 de locuri, cea mai mare din Moldova, prinde contur in fiecare zi" evidentiaza Ion Lungu, primarul resedintei de judet. Edilul-sef sucevean a facut aceasta afirmatie cu prilejul unei noi vizite pe santierul de la marginea Sucevei, unde a constat ca lucrarile se desfasoara in ritm sustinut, constructorii dand asigurari ca acestea se incadreaza in graficul convenit. Executia a fost atribuita prin licitatie societatii comerciale MIS Grup Bistrita, termenul ... citește toată știrea